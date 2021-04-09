Украина пересмотрела вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК.

Он пояснил, что лекарственные средства, содержащие фармацевтические каннабиноиды, в первую очередь, уменьшают боли для тяжелобольных.

Так, терапевтическое применение лекарственных средств на основе каннабиноидов является эффективным для тяжелобольных пациентов. В частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

Теперь в Украине разрешено использовать более десяти торговых названий лекарственных средств, содержащих фармацевтические каннабиноиды или производные тетрагидроканнабинола. В том числе, разрешенных к применению в странах, регуляторные органы которых руководствуются высокими стандартами качества.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин 7 апреля постановлением №324 исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.