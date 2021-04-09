Украинские священнослужители получили возможность сделать прививку против COVID-19 на втором этапе вакцинации, поскольку их приравняли к социальным работникам.

Как указано в пресс-релизе Центра общественного здоровья (ЦОЗ), для этого им необходимо обратиться к своему руководству и сообщить о желании сделать прививку.

Так, Минздрав приравнял священнослужителей официально зарегистрированных в стране церквей и религиозных организаций к работникам социальных служб.

Как пояснил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, такой шаг необходимым, поскольку религиозные служители тесно контактируют с людьми из группы риска.

Для записи на вакцинацию против COVID-19, священнослужителям необходимо обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, составят списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации. После согласования им сообщат о времени и месте, где можно будет сделать прививку.

Напомним, вакцинацию в Украине против COVID-19 поддержали все религиозные лидеры. Некоторые из них уже сделали прививку в прямом эфире.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабмин ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Отметим, по состоянию на 9 апреля, худшая ситуация фиксируется в Хмельницкой области, Киеве и Николаевской области.