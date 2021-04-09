В Виндзорском замке 9 апреля умер герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп. До своего 100-летнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца.

Об этом сообщает Букингемский дворец.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, принцу Филиппу было 99 лет. Он родился 10 июня 1921 года.

СМИ сообщают, что принц Филипп был госпитализирован в начале 2021 года, он пробыл в больнице около месяца. Тогда сообщалось, что госпитализация — это мера предосторожности, которую приняли его лечащие врачи, поскольку герцог почувствовал недомогание. Позже его перевели в больницу Святого Варфоломея. Там его лечили от инфекции, а также сделали операцию на сердце. В середине марта принц Филипп был выписан из больницы, он вернулся в Виндзорский замок.