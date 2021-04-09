В Украине не первый день наблюдается рост заболеваемости COVID-19, на этом фоне ухудшается ситуация со свободными местами в больницах. По состоянию на 9 апреля, худшая ситуация фиксируется в Хмельницкой области, Киеве и Николаевской области.

Об этом сообщает аппарат СНБО Украины.

Всего в Украине занято уже 61,8% кроватей (57,2% с подведенным кислородом). При этом в Хмельницкой области заняты 80,9% кроватей (68,6% с подведенным кислородом), Николаевской — 77,9% (75% с кислородом), Киеве — 77,7% (81,8% с кислородом), Киевской области — 74,3% (79,6% с кислородом), Львовской области — 71,3% (73,7% с кислородом), Одесской 63,4% (при этом 73,4% с кислородом).

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. При этом, по данным портала Worldometers, наша страна занимает лидирующие позиции по заболеваемости и статистика смертности у нас очень плохая.

Напомним, 8 апреля от COVID-19 в Украине скончались 419 человек, а рекорд был установлен 6 апреля, когда умер 481 пациент.

