Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.

Об этом в интервью «Левом берегу» сказал Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление.

По его словам, Офис президента в своей работе пользуется информацией соответствующих украинских структур и доводит ее до сведения украинских партнеров:

«В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обмениваться данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки».

Как сообщалось ранее, Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Официальная причина: учения.

Накануне первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров заявил, что если Украина решит воевать с Россией, это будет ее последний бой.