Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты №4643-д и 4644-д, которые касаются доступного растаможивания транспортных средств.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета Данил Гетманцев.

Как передает UBR, по словам юриста Ивана Казачука, рекомендовали и проголосовали на комитете следующие правки:

закон коснется тех авто, которые находятся на таможенной территории Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года и пребывают в режиме временного ввоза или транзита. Правку о том, что это может затронуть и те транспортные средства, которые будут находиться в Украине на момент принятия закона – отклонили;

льготы для участников боевых действий, инвалидов, многодетных семей тоже не поддержали. Было рекомендовано учесть эти правки в дальнейших законах;

можно будет растаможить все авто с экологичным стандартом от евро-2. Период растаможки остается, как и прежде – 180 дней. Для военных из АТО (если они будут иметь справку о том, что в момент действия закона они находились на службе) дадут дополнительно 90 дней для растаможки. Ставки для всех будут одинаковые;

«добровольный» взнос за растаможку остается 8500 грн. Такая откупная должна будет перекрыть все другие штрафы.

Под закон подпадут транспортные средства личного пользования, с года выпуска которых прошло больше 5 лет, в количестве не более одной единицы. То есть машины 2016-2021 г.в. под закон не проходят. Правка о том, что должны подпадать под льготную растаможку только авто не младше 2007 г.в. – отклонена. Запрет на растаможку грузовых авто до 3,5 тонн также не поддержали. То есть такие грузовики (коды товара 8703, 8704) растаможить по льготным правилам все же получится. Также на комитете анонсировали еще одни законопроект, который будет приниматься уже в следующем году и также коснется евроблях.

«Обозреватель» подсчитал размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Правка о том, что должны подпадать под льготную растаможку только авто не младше 2007 г.в. – отклонена. Запрет на растаможку грузовых авто до 3,5 тонн также не поддержали. То есть такие грузовики (коды товара 8703, 8704) растаможить по льготным правилам все же получится.