Кабинет министров 7 апреля постановлением №324 исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

О фактической легализации каннабиса в Telegram сообщил глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В постановлении говорится, что «к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) меры государственного контроля не устанавливаются».

Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набинол и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Как сообщалось ранее, 24 декабря 2020 года фракция партии Голос зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия также сообщал, что монобольшинство «Слуги народа» в Верховной Раде готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.