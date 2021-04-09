Льготы на проезд для украинцев планируют монетизировать. Это, по мнению заместителя министра социальной политики Виталия Музиченко, позволит уравнять права тех граждан, которые живут в больших городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам замминистра, в Украине есть 8 разных законов, которые регламентируют право на льготный проезд в транспорте для 2,4 млн граждан. Но эти люди живут совершенно в разных регионах страны и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре.

«Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную. С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре», — отметил Музиченко.

Чиновник уверен, что идея монетизации льготного права на проезд способна решить эту проблему. При этом происходить она будет для всех одинаково, независимо от того, пользуется льготник транспортом или нет. Учитывая, что на сегодняшний день расходы на льготный проезд в транспорте переведены децентрализацией на местные бюджеты, то монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет отдана на усмотрение местных властей, объяснил Музиченко.

То есть чиновники на местах самостоятельно будут определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.

Форма монетизация, добавил он, может быть абсолютно разная – это могут быть наличные выплаты, это могут быть зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карточку.

В Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.

Также сообщалось о том, что Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты №4643-д и 4644-д, которые касаются доступного растаможивания транспортных средств.