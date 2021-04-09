В Украине зафиксировано 19 676 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 4936 человек, выписаны из больниц — 4541, умерли — 419.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1823674 лица;

выздоровели — 1395104 лица;

летальных случаев — 36 381;

проведено ПЦР-тестов — 8568004.

Врач прогнозирует, что рост числа летальных случаев от COVID-19 в Украине.

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