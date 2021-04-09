Локдаун поддерживает уже 65% украинцев. Против выступают только 33%.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Поддержка жесткого карантина растет с начала марта (тогда она составляла 56%).

77% опрошенных поддержали закрытие ресторанов и кафе в рамках «жесткого карантина», 63% – закрытие школ, 59% – детсадов. Против закрытие городского и междугородного транспорта выступили почти 70% респондентов.

55% опрошенных украинцев сказали, что будут больше соблюдать правила «жесткого карантина» чем весной 2020 года. 17% – сказали, что будут делать это меньше.

В Украине не первый день наблюдается рост заболеваемости COVID-19, на этом фоне ухудшается ситуация со свободными местами в больницах. По состоянию на 9 апреля, худшая ситуация фиксируется в Хмельницкой области, Киеве и Николаевской области.

Правила пересечения границы Украины изменились — теперь обязательной самоизоляции могут избежать украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа — ранее на это давали 48 часов.