COVID-19 в Украине становится более опасным и непредсказуемым. Пациенты в последнее время стали тяжелее переносить болезнь, также увеличилось количество больной молодежи и детей.

Такое мнение озвучила инфекционист, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире «Украина 24».

Как утверждает медик, клиническая картина COVID-19 сильно изменилась и стала длиннее. Пациенты все чаще стали нуждаться в кислородной поддержке и многим она нужна в течение месяца.

«Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения», — отметила Голубовская.

Также, в Украине «добавились» новые штаммы коронавируса, которые более агрессивно действуют на организм и поражают людей молодого возраста и детей.

«Заболевание «помолодело», 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад. Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание», — резюмировала она.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет министров ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

А Харьковскую область с 11 апреля внесли в «красную» зону карантина, теперь здесь будут действовать максимальные карантинные ограничения.