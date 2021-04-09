Россия продолжает стягивать военных к границам с Украиной, уже сейчас в разных регионах сосредоточены значительные подразделения вооруженных сил РФ. Выглядит все так, как если бы Россия намеревалась наступать с трех сторон – север, восток, юг.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

По информации издания, усилена группировка войск в Крыму — часть подразделений находится непосредственно вблизи украинской границы. Кроме того, в Ростовской области сосредоточен значительный контингент. В конце марта там проводились военные учения. Они уже завершились, однако подразделения ВС РФ остались на прежних позициях.

В вблизи Воронежа (в 170 км от украинской границы) прямо сейчас собираются военные части. Некоторые переброшены туда из отдаленных мест – например, из Кемеровской области. По оценкам экспертов, им потребуются сутки, чтобы добраться до границ Украины.

По мнению экспертов американской группы CNA, концентрация подразделений Вооруженных сил РФ беспрецедентна с 2014-2015, когда Россия открыто вторглась на Донбасс – и случились Иловайский и Дебальцевский котлы. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, Кремль разместил 28 тактических групп у восточной границы Украины и в Крыму, что составляет около 20-25 тыс. военнослужащих.

Одновременно с этим украинская разведка сообщает, что Россия хочет расширить военное присутствие на территории псевдореспублик путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

О том, что Кремль стягивает к границе около четырех тыс. военных, сообщило и американское издание The New York Times. По его данным, аналитики Европейского командования Вооруженных сил США повысили уровень угрозы в регионе до максимального. Помимо этого, газета утверждает, что европейские наблюдатели заметили новое вооружение у боевиков на Донбассе.

Косвенное подтверждение обнаруживается и в публикации российского «Коммерсанта». Издание приводит заявления поставщиков сельскохозяйственной техники, которые жалуются, что грузовые компании не предоставляют им железнодорожные платформы для транспортировки тракторов и комбайнов. Сами перевозчики объясняют ситуацию тем, что платформы задействованы для перевозки воинских и специальных грузов.

Группе расследователей из Conflict Intelligence Team удалось найти в соцсетях и СМИ более 20 видео, подтверждающих переброску российской техники к границе с Украиной. На записях видны эшелоны с танками, бронетранспортерами, а также колонны военных «КАМАЗов», которые замечали в Крыму и Ростовской области.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные маневры нельзя объяснить локальными учениями — только стратегическими. При этом следующие официальные учения «Запад-2021» должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

Как сообщалось ранее, США рассматривают возможность в течение ближайших недель отправить в Черное море свои военные корабли в знак поддержки Украины на фоне наращивания Россией военного присутствия у наших границ.

Накануне Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление, заявил, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.