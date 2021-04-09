Мощная магнитная буря ожидается в середине апреля. Ученые прогнозируют один сильный удар.

Даты магнитных бурь на апрель 2021 года опубликовали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

По данным ученых, магнитная буря «красного» уровня G1 произойдет в пятницу, 16 апреля. На следующий день — также метеоволнения, но уже слабые.

Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.

Кому следует быть осторожными в дни магнитной бури

Когда земли достигают потоки солнечного ветра, в первую очередь страдают метеочувствительные люди, пожилые, те, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, гипертоники, гипотоники, люди с хроническими недугами. Может скакать давление, сердечный ритм давать сбой, ныть старые травмы.

Нездоровиться может даже тем, кто считает свое здоровье крепким. В опасные дни может внезапно разболеться голова, вы будете чувствовать усталость, раздражительность и даже упадок сил.

Как уберечься от влияния магнитной бури:

Прогуляйтесь по свежему воздуху, сходите в лес, к реке. Сделайте утром легкую разминку, а вечером примите теплую расслабляющую ванную (не более 15 минут).

Конечно же следует избегать стрессов, конфликтов, не ввязываться в ссоры и побольше отдыхать.

Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите необходимые вам лекарства неподалеку.

Откажитесь от алкоголя, курения, кофе и других возбуждающих напитков, а также не перегружайте организм вредной пищей.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как мы уже рассказывали ранее, серьезных магнитных бурь в апреле 2021 года ожидается три, при этом каждая следующая буря будет сильнее предыдущей.