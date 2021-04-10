Специалисты британской Организации по исследованию рака назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в легких. По их информации, насторожиться стоит людям, у которых наблюдается постоянный кашель с болью и кровохарканьем. Кроме этого, боли в груди и одышка также могут указывать на наличие смертельного заболевания, сообщает издание Express. Признаком онкологического заболевания может быть ощущение нехватки воздуха. Кроме того, развитие рака легких сопровождается потерей аппетита, резким снижением веса и постоянным ощущением усталости. Тревожным сигналом может стать акне на плечах и груди, а также повторяющиеся инфекции грудной клетки. Девять предупредительных признаков рака легких:

Постоянный кашель, особенно если он новый

Кашель, который мучительный или звучит иначе, чем обычно

одышка

Кашель с кровохарканьем

Боль в груди или плече

Повторные инфекции грудной клетки

потеря аппетита

усталость

потеря веса

При обнаружении вышеперечисленных симптомов врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалистам для обследования. Ранее ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который считается самым смертоносным видом данного заболевания. Исследователи выяснили, что рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Напомним, что онкологи рассказали о способе выявить рак легких с смехом. В Канаде инженеры университетов Макмастера и Брока создали устройство для обнаружения рака, который работает вроде мониторов, использующих диабетики для определения уровня сахара в крови. К слову, в ВОЗ рассказали, что поможет избежать диабета, рака и проблем с сердцем. Также в ВОЗ заявили, что нехватка физических нагрузок приводит к 5 млн смертей в год. Недавно в прокуратуре сообщили, что рабочего Национального института рака уличили в хищении лекарств и оборудования для сделок стоимостью более 10000000 гривен.

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