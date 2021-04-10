Правительство Украины обновил перечень видов деятельности, по которым предприниматели могут получить карантинную помощь в размере восемь тысяч гривен. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Кабмин. Отмечено, что из соответствующего списка изъят ряд позиций. Так, согласно постановлению, претендовать на помощь государства не могут гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другого временного проживания). Также карантинные выплаты больше не получат лица, занимающиеся розничной торговлей газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, ремонтом оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, ремонтом бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий, а также бытовых изделий и предметов личного потребления. В то же время, уточнили в Кабмине, на помощь может претендовать розничная торговля скобяными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах. Напомним, 30 марта нардепы проголосовали за законопроект №5300, предусматривающий предоставление единовременного пособия в размере 8 тыс. Грн застрахованным наемным работникам субъектов хозяйствования и ФОПам, пострадавших в результате введения дополнительных карантинных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

К слову, 7 апреля предприниматели и перевозчики пикетировали Николаевскую городской совет усиления карантинных ограничений. Предприниматели возмущены, что их лишили заработка, в отличие от крупных торговых сетей, которые продолжают работать во время локдауну. При этом их оставили без какой-либо поддержки со стороны государства.

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