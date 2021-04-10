Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка назначило компании Alibaba самый большой штраф в истории страны. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на заявление ведомства. Регулятор оштрафовал Alibaba на 18230000000 юаней ($ 2780000000) за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В декабря 2020 года китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование против компании Alibaba. В марте текущего года издание Wall Street Journal сообщало о планах китайских властей назначить компании крупнейший в истории страны штраф, к этому самый большой штраф выплатила компания Qualcomm Inc. в 2015 году, его размер составил $ 975 млн. Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Ранее на фоне войны власти Китая с основателем Alibaba Джек Ма предприниматели испугались, что из-за этого может замедлиться движение Пекина к статусу мирового лидера в области технологий. Инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия. Причиной вражды, по которой власти Китая заблокировали первичное размещение акций Ant Group (дочь Alibaba), могло стать расследование о возможных бенефициаров сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.