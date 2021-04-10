Министерство здравоохранения подало на согласование проект постановления, чтобы расширить Национальный перечень основных лекарственных средств. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, цитирует пресс служба МОЗ. «С второго квартала 2021 в стоимость медицинских услуг, платить Национальная служба здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, будут входить лекарственные средства, ранее закупал централизованно МЗ Украины, а также другие препараты для оказания качественных медицинских услуг в соответствии со спецификациями для медицинских услуг. Этим и обусловлено расширения Национального перечня », — говорится в сообщении. В частности, в Национальный перечень предлагают добавить такие лекарственные средства:

«Холекальциферол» и «Эргокальциферол», которые используют для оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях;

«Аминокислоты» и «Жировые эмульсии» для парентерального питания для оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях;

«Метокси полиэтилен гликоль-эпоэтина бета» для лечения пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях;

«Альтеплаза» и «Норэпинефрин (норадреналин)» для оказания медицинской помощи при остром мозговом инсульте;

«Фондапаринукс» для оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда.

Напомним, министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения коронавируса. Как сообщалось, в США обновили рекомендации по дезинфекции поверхностей в период пандемии.