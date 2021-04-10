Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине повидомилапро новый случай, когда в последние дни стали «глушить» ее беспилотные аппараты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, часть которого находится под оккупацией, так что это создало для аппарата аварийную ситуацию. По сообщению, на этот раз радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата большой далекосяжности, которое вызывало препятствия сигнала сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости его аварийной посадки. Теперь аппарат потребует полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова. В ходе полета, продолжавшегося от 20 часов 8 апреля по моменту аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал таких препятствий несколько раз. Сообщение о предварительных такие случаи СММ ОБСЕ обнародовала 7 апреля. В тот день беспилотный аппарат миссии потерпел препятствий сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что помешало его безопасной работе. Предыдущего перед тем дня, 6 апреля, команде миссии не удалось поднять в воздух беспилотный аппарат для осуществления регулярного мониторинга районов вдоль линии соприкосновения в результате воздействия помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения). «Впервые с тех пор, миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось через препятствия сигнала», — отметили в том сообщении. В этих случаях речь шла о беспилотники, которые базировались в селе Степановке на подконтрольной Киеву части Донбасса, что в 25 километрах от линии контакта (очевидно речь идет о Степановку Иллинивськои общины, в новом Краматорском районе), также некоторые из случаев глушения, упомянутые в нынешнем сообщении , тоже происходили над подконтрольной Киеву территорией. Но в ОБСЕ отмечают, что такие препятствия могли быть устроены с любого места, удаленного от мест инцидентов на десятки километров. Беспилотники большой далекосяжности, заявляют в миссии, крайне важны для осуществления ее мандата, особенно для наблюдения в ночное время или в местностях, где передвижению членов миссии чинятся препятствия. Как отметили в СММ ОБСЕ, ее беспилотники большой далекосяжности также подвергались воздействию значительных препятствий сигнала одного или обоих модулей GPS во время выполнения регулярных полетов в течение двух последних месяцев эти препятствия стали особенно усиливаться после 21 марта. Как сообщали украинские военные и гражданские расследователи, в последнее время на оккупированной части Донбасса появилась новая российская техника радиоэлектронной борьбы, в частности предназначена для подавления работы беспилотников на большом расстоянии. Как известно, 31 марта Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе. К слову, Кремль запугивает Украину «восстановлением» войны в Донбассе. Страна агрессор традиционно обвиняет Украину в том, что она защищает свои земли от оккупантов. Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде Украины 30 марта, рассказал, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его словам, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины находятся 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ. Войска сосредоточены в Брянской, Воронежской областях России и аннексирована Крыму. Также Хомчак проинформировал, что Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. Верховная Рада Украины приняла Заявление Верховной Рады Украины по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. По проект постановления о заявлении проголосовали 308 народных депутатов. Совет призывает мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, а также продолжить и усилить международный политический и экономический давление на страну-агресорку.