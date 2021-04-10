Национальный банк разрешил в качестве залога по операциям рефинансирования использовать ценные бумаги, эмитированные Укравтодором. Об этом сообщает пресс служба Нацбанка. Нацбанк включил облигации серий "N" и "O", эмитированные Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в пул залогов по операциям рефинансирования. Кроме того, регулятор разрешил их использовать для осуществления банками операций репо с Нацбанком. Соответствующее решение направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности. Ему предшествовал анализ ценных бумаг и их эмитента. Указанные изменения предусмотрены решением правления НБУ от 5 апреля 2021 № 120-рш «О включении эмитированных Государственным агентством автомобильных дорог Украины облигаций в пул активов (имущества), обеспечивающих выполнение банками обязательств по операциям рефинансирования». Постановление вступило в силу с 8 апреля в этом году. В апреле 2020 Национальный банк предусмотрел возможность включения облигации предприятий, размещение которых осуществлено под гарантию Кабинета Министров, в перечень активов, которые могут быть залогом по операциям рефинансирования. В то же время было установлено, что включение таких облигаций к залоговому пула приниматься отдельным решением правления Национального банка после проведения анализа активов. В июле 2020 решением № 762-рш Национальный банк включил облигации Укравтодора (серии «K») в пул залогов по операциям рефинансирования и позволил их использования для осуществления банками операций репо с регулятором. В декабре прошлого года благодаря решению № 764-рш в пул залога добавились облигации серий «M» и «L».