Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на осуществление деятельности ЗАО «Украинская фондовая биржа». Соответствующее решение № 225 НКЦБФР приняла на заседании. Решение принято в связи с неосуществлением лицензиатом деятельности по организации торговли на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в НКЦБФР административным данным в течение 2020 года. «Украинская фондовая биржа» (УФБ, Киев) — старейшая фондовая биржа страны, создана 29 октября 1991 постановлением правительства. По данным УФБ, в прошлом году биржа получила 0160000 грн чистой прибыли против чистого убытка 0250000 грн годом ранее. Активы биржи на конец 2020 составляли 17090000 грн, в том числе основные средства — 13210000 грн. Свободные денежные средства бирже были равны 2800000 грн, собственный капитал — 16090000 грн. Основными акционерами УФБ указаны ООО «Джесван» — 34,45% и ООО «Украинская контракт» — 53,85%, а бенефициарным владельцем председатель правления Валентин Оскольский. В Украине функционируют 11 фондовых бирж (согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины), которые расположены в трех городах: Киеве, Николаеве и Днепре (в других городах есть только филиалы бирж). Эти 11 бирж по состоянию на 14 августа 2020 были лицензированными организаторами торгов.