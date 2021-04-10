За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17463 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. За прошедшие сутки были госпитализированы 4709 человек, от осложнений болезни умерли 398 человек выздоровели — 10722 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 122181 (в частности методом ПЦР — 54420, методом ИФА — 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44861). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1841137 человек;

выздоровели — 1405826 человек;

летальных случаев — 36779;

проведения ПЦР-тестов — 8622424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

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За прошедшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За прошедшие сутки были госпитализированы 4936 человек, от осложнений болезни умерли 419 человек выздоровели — 11221 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.