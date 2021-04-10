Украина не планирует осуществлять никаких ответов на провокации России на Донбассе. Полномасштабной войны удастся избежать. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире «Свобода слова с Савиком Шустером». По его словам, украинская армия делает все, чтобы защитить мирную обстановку. «Люди, не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать ответ, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа », — заявил Резников. Также Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные Российской Федерацией о якобы «подготовку Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности. Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене. Как известно, 31 марта Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе. К слову, Кремль запугивает Украину «восстановлением» войны в Донбассе. Страна агрессор традиционно обвиняет Украину в том, что она защищает свои земли от оккупантов. Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде Украины 30 марта, рассказал, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его словам, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины находятся 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ. Войска сосредоточены в Брянской, Воронежской областях России и аннексирована Крыму. Также Хомчак проинформировал, что Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. Верховная Рада Украины приняла Заявление Верховной Рады Украины по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. По проект постановления о заявлении проголосовали 308 народных депутатов. Совет призывает мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, а также продолжить и усилить международный политический и экономический давление на страну-агресорку.