Норвежская полиция заявила 9 апреля, что оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сольберг за организацию семейного празднования в честь своего дня рождения. Как сообщает Reuters, в полиции отметили, что штраф составляет 20 000 норвежских крон ($ 2352). Премьер-министр, которая находится на посту уже второй срок подряд, в прошлом месяце уже извинялась за организацию мероприятия в честь ее 60-летия. Тогда в конце февраля при праздновании на одном из горных курортов на юбилее находились 13 членов его семьи, несмотря на запрет правительства на собрания более 10 человек. «Хотя закон одинаков для всех, перед законом равны не все. Поэтому правильно выписывать штраф, чтобы поддержать доверие широкой общественности к нормам о социальных ограничения », — сообщили в полиции. Рядом с этим, полиция не оштрафовала мужчину Сольберг, занимался непосредственной организацией праздника. Так же не был оштрафован ресторан, где проходило празднование. В полиции оправдали такое решение тем, что «Сольберг является лидером страны, и она была в авангарде тех запретов, наложенных на ограничение распространения вируса». Отмечается, что Сольберг, на которую ожидают избирательные гонки в парламент в сентябре этого года, последовательно выступала за введение строгих правил карантина, чтобы сдержать распространение коронавируса, что положительно повлияло на эпидситуации в Норвегии. Это привело к низких показателей заражения и смертности в Европе. Как сообщал «Главком», в Норвегии расследуют дело против премьера из-за празднования во время карантина.