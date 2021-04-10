Местная мэрия российского города Череповец приняла постановление «Об организации срочного захоронения трупов в военное время». Документ опубликован на официальном сайте мэрии Череповца. Для погибших во время войны выделено огромный участок, прилегающий к территории городского кладбища. Отмечается, что на этой земле можно разместить не менее тысячи тел, погибших на войне. Некоторым департаментам будут доступны дополнительные полномочия, которые потребуются для захоронения погибших. «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и УМВД РФ в Череповце совместно с «Отделом организации медицинской помощи по городу Череповцу» будут проводить документальное оформление выявленных трупов, организовывать их идентификацию, опознание, оформлять документы по факту и места обнаружения трупа. Санитарные функции будет осуществлять Роспотребнадзор, обработку и захоронения — Департамент ЖКХ », — говорится в постановлении.

Информация с сайта мэрии Череповца

Совет призывает мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, а также продолжить и усилить международный политический и экономический давление на страну-агресорку.

Новость вызвала широкий резонанс в СМИ. В мэрии Череповца прокомментировали эту новость. «В каждом городе есть нормативные документы, которые регламентируют действия в условиях природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе, и во время военных действий. Исполнение постановления вовсе не означает, что мы готовимся к военным действиям », — говорится в официальном комментарии мэрии Череповца. Как известно, 31 марта Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе. К слову, Кремль запугивает Украину «восстановлением» войны в Донбассе. Страна агрессор традиционно обвиняет Украину в том, что она защищает свои земли от оккупантов. Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде Украины 30 марта, рассказал, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его словам, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины находятся 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ. Войска сосредоточены в Брянской, Воронежской областях России и аннексирована Крыму. Также Хомчак проинформировал, что Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. Верховная Рада Украины приняла Заявление Верховной Рады Украины по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. По проект постановления о заявлении проголосовали 308 народных депутатов.