14 марта православные христиане в Украине отмечают Родительскую субботу — в этот день в храмах совершается поминовение умерших христиан, а также верующие посещают своих умерших родных на кладбищах. Всего во время Великого поста 2020 таких суббот будет три: 14, 21 и 28 марта. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет «Апостроф«. Накануне родительской субботы в православных храмах отправляется большая панихида, ее также называют греческим словом «парастас». В субботу утром проводят служения по заупокойной Божественной литургии, после нее — общую панихиду. В церковь традиционно приносят постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.

Что нельзя делать в этот день:

Под запретом шумные развлечения.

Нельзя идти до окончания службы из храма.

Большим грехом считается поминать усопших спиртными напитками.

В родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.

Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.

Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ сделали заявления для верующих относительно распространения коронавирусной инфекции и рассказали о мерах безопасности во время эпидемии. Священнослужители рекомендуют верующим из группы риска воздержаться от посещения богослужений, а также в храмах использовать средства дезинфекции. Также ранее мы писали, о том, что карантин в Киеве может в ближайшие дни стать более строгим из-за угрозы распространения коронавируса.