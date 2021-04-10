За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня на востоке Украины, из которых — шесть обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2. Об этом сообщает пресс служба Штаба ООС. В частности, неподалеку поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовка захватчики обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По состоянию на 7:00 утра 10 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет. Напомним, США, Германия и Франция призвали Россию прекратить провокации на Донбассе.