Главные враги экономики в Украине — сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили. «Я не видел ни одного бедного и честного СБУшника. Их нельзя допускать. Это и есть главные бандиты и враги экономики », — сказал он. (Смотреть с 56:07 минуты, — ред.) Напомним, что 7 мая 2020 Зеленский назначил бывшего президента Грузии и екскеривника Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Также обращаем внимание, что в прошлом месяце в Грузии правоохранители арестовали председателя партии Саакашвили.

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