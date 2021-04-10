Сегодня в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года. В Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля. Об этом сообщает пресс служба Министерства образования и науки. В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00. Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

приглашения-пропуска.

Приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования, размещено в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования. Для входа в личный кабинет участника ПЗНО необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск» — документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически. На тестирование с собой стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

бутылку с питьевой водой без этикетки,

средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемических мероприятий как ко входу в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки — участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальной дистанции с другими участниками тестирования. Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование — 10 или 24 апреля — для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради с любых предметов из перечня и пройти тестирование дома. В то же время отличаться дата внесения ответов к сервису «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания». Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы к этому сервису 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на то тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания). Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены «бонусные тесты», которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля. Например, если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому предмету 24 апреля и внесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля. Но уже 10 апреля он может ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля вносить свои ответы из этих учебных предметов к сервису определения результатов. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля. Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервиса, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья. Напомним, пробное ВНО 2021 в Киеве, Черниговской и Николаевской областях было перенесено на 24 апреля.