В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Об этом сообщает швейцарский национальный регулятор в сфере обращения лекарств (Swissmedic). В ведомстве отметили, что несмотря на получение прививки, доказательств того, что вакцинация не была причиной смерти обнаружить не удалось. Возраст умерших составлял в среднем 84 года. «В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания », — говорится в сообщении. Эти случаи были проанализированы особенно тщательно. Отмечается, что такие заболевания, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, повлекших смерть независимо от прививок. В Великобритании обнаружили 79 случаев образования тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, из них 19 закончились смертью пациентов. Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, которую вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предварительным результатам исследования, в котором приняли участие 30 000 человек, вакцина показала эффективность 79% и 100% эффективность против тяжелого или критического течения заболевания. Европейское медицинское агентство назвало AstraZeneca безопасной и эффективной. Учреждении пришлось экстренно собраться на заседание после ряда сообщений, после прививки в 40 человек из 17000000 вакцинированных образовались тромбы. Сейчас регулятор отмечает, что вакцинация препаратом не увеличивает общий риск развития тромбов, а польза от него превышает риски. Ряд стран ЕС, которые приостановили ее введения, объявили о восстановлении прививок.