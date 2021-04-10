Дезинфекция поверхностей дома для уменьшения шансов распространение коронавируса в большинстве случаев не является обязательным и нужна только в случае нахождения в помещении зараженного человека. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), обнародованных на этой неделе на официальном сайте учреждения. «Дезинфекция с целью уменьшения передачи Covid-19 дома, скорее всего, не нужна, только если в вашем доме форуме больных или в течение 24 последних часов у вас не было лиц, зараженных Covid-19», — отмечается в рекомендациях CDC. Зато если болезнь все-таки попала в дом, необходимо выполнять определенные правила дезинфекции поверхностей. Они предусматривают регулярную чистку поверхностей, которые чаще всего касаются люди — ручек дверей, выключателей, столов, светильников и т. При необходимости следует также уделять внимание другим поверхностям, которые необходимо мыть чаще чем обычно. Важным элементом для предотвращения передачи вируса остается частое мытье рук, особенно при возвращении с улицы, а также ношение масок для людей, которые не делали прививки и соблюдение правил социального дистанцирования. Как сообщалось, в большинстве стран мира, в том числе в Украине, на протяжении последних недель зарегистрирована новая волна заражения коронавируса. Причем, во многих странах набирает обороты масштабная вакцинация населения, которая, по мнению ученых, способна остановить пандемию Covid-19 в мире.