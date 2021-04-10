Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не прогнозируют. Об этом передает Укргидрометцентр. Теплее всего будет в западных областях. Там температура воздуха прогреется до +13 +14 градусов. В северных и восточных областях столбики термометров покажут + 10 + 12 градусов. Самая низкая температура будет в Одессе. Там прогнозируют +8 +10 градусов. Всего в южных регионах температура поднимется до +10 +13 градусов.

В столице 10 апреля будет солнечно. Температура воздуха днем поднимется до +11 +13 градусов. Ночью температура опустится до 0 .. + 2 градусов.