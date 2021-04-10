Власти Венгрии перенесла открытие средних школ до 10 мая. Это произошло на фоне протестов учеников и учителей против открытия учебных заведений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Орбан объявил, что ученики средней школы сдавать только письменные экзамены. Полные правила будут опубликованы позже. Глава правительства ожидает, что до 19 апреля 3,5 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии будут вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины, затем позволит ослабить ограничения. Накануне стало известно, предприятия и службы Венгрии вновь откроются после локдауна. Причиной этого решения стало то, что в стране прививки от коронавируса более четверти из 10000000 населения. К слову, в Великобритании правительство готовится к сезону путешествий этого лета. Предполагается, что границы страна откроет в середине мая.