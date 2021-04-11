Американская Apple обновила свою программу «Локатор». Теперь пользователи смогут отследить размещения своих гаджетов от других производителей. «Локатор» может найти устройства, которые не подключены к интернету. Ведь для поиска программа использует Bluetooth. Чтобы предоставить доступ к «Локатор» другим производителям, Apple запустила программу «Сеть локатора». С помощью приложения Made for iPhone (MFi) посторонний разработчик девайса может подключить свой продукт к сети Apple, которую видит «Локатор».

Приложение «Локатор» от Apple

электрические велосипеды VanMoof S3 и X3;

беспроводные наушники Belkin Soundform Freedom True Wireless;

трекеры Chipolo One Spot.

При этом новые устройства должны соответствовать таким же требованиям к защите конфиденциальности, и устройства Apple. Если аксессуары пройдут проверку, то пользователь сможет добавить их в вкладку «Вещи», которая появилась после последнего обновления «Локатор». После этого девайсы получат отметку Works with Apple Find My (Совместимо с локатором). Первыми поддержку «Локатор» от Apple получат такие аксессуары: