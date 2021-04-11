В Дании, Финляндии и Норвегии на выходных прошли протесты, связанные с пандемией коронавируса, десятки человек арестованы. Об этом сообщает Euronews. В Финляндии в субботу прошли протесты против коронавирусных ограничений, около 300 человек вышли протестовать в Хельсинки, двадцать были арестованы. Согласно нынешним правилам, публичные собрания более шести человек в стране запрещены. Также сотни людей вышли на улицы датской столицы Копенгагена — протестовать против стратегии правительства по борьбе с коронавируса, а также планов по введению Covid-паспортов. В норвежской столице Осло в субботу также прошла акция протеста — около 200 демонстрантов выступили против местных ограничений, спалив свои маски. Как отмечает издание, подобные акции протеста прошли в Вене и Будапеште.

Напомним, стало известно, когда появится единый европейский документ о вакцинации. К слову, США не будут вводить паспорта вакцинации. Как сообщалось, в правительстве раскрыли детали внедрения «ковидних» паспортов.