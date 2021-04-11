Утром 22 ноября 2004, на следующий день после украденных выборов, четверо дипломатов украинского посольства в Вашингтоне, в том числе и я, сделали заявление протеста. Утром 23 ноября случилось то, что никто себе представить не мог: в Киеве стоял Майдан, началась Оранжевая революция. У меня начал разрываться телефон. Позвонил Ричард Фонтейн из офиса сенатора Маккейна и сказал, что сенатор нас поддерживает. Позвонила моя подруга из немецкого посольства и сжатым от эмоций голосом сказала, что мы молодцы. Позвонили коллеги из польского посольства и сказали много теплых слов, а в завершение — пообещали, что уже сегодня посольства ЕС в Вашингтоне выступят с заявлением на нашу поддержку. На следующий день поляки позвонили и сказали, что заявление будет не от всех стран ЕС, а только от крупнейших и самых смелых друзей Украины. На следующий день позвонили и сказали, что заявление будет только от польских дипломатов, потому что они и есть наши самые большие друзья. Потом позвонили и сказали, что они обычно самые большие друзья, но текст надо все же согласовать и с просто средними друзьями. Через день позвонили и сказали, что нужен все же консенсус ЕС и нам позвонят по этому поводу с нидерландского посольства, поскольку Нидерланды тогда руководили. Прошел почти месяц. Мы уже и забылись об этой истории. И здесь перед Рождеством — звонок из нидерландского посольства! В знак поддержки нас решили пригласить в ресторан, а в ресторане подарили каждому по оранжевой кепке с нидерландским логотипом! И кепка до сих пор лежит где-то в Киеве на антресоли. Напоминает мне как он иногда выглядит — консенсус.