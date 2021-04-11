Фигуранты дела о сбитом над Донбассом самолет MH17 в день совершения теракта общались с чиновниками Российской Федерации. При этом они в течение нескольких часов не знали, что сбитый самолет является пассажирским лайнером, сообщается в программе Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS. Журналисты Nieuwsuur располагают тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой «ДНР» Сергея Дубинский ( «Хмурый»). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны в Донбассе. Согласно расследованию, единственный фигурант, который участвует в судебном процессе в Гааге, — россиянин Олег Пулатов — в течение нескольких часов после катастрофы Boeing вообще не знал об инциденте. Кроме того, Дубинский тоже не знал о том, что с «Бука» сбили именно пассажирский самолет. Но, как считают прокуроры, это не имеет никакого значения для обвинения. Согласно их позиции, эти боевики не являются комбатантами и должны нести всю ответственность за гибель Boeing. Записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Записи показывают, что влияние России на боевиков существенно вырос с начала июля 2014 года. Утверждается, что Москва на тот момент была полностью вовлечена в военно-стратегических решений в ходе военных действий на Донбассе. А также самостоятельно назначала политическое руководство «республики». Уже с июля 2014 боевики получают средства связи, которые невозможно прослушать. По словам самого Дубинский, связь через них проходил через Москву и ФСБ. Боевики знали, что их могут подслушать, и поэтому часто встречаются лично. В разговоре 17 июля 2014 в день катастрофы MH17 Дубинский утверждает, что прямой контакт с Москвой. А его командир, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин провел беседу с Москвой на высшем уровне. В тот же день Дубинский много говорил о ракетный комплекс «Бук», который в итоге сбил MH17. В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все, в том числе 196 граждан Нидерландов. Менее чем через полчаса после катастрофы Дубинский узнает от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем Дубинскому потребовалось почти 2:00, чтобы обнаружить, что в это время был сбит «Боинг». Когда он нуждается в разъяснениях, его подчиненные меняют свою историю. Они твердят, что сбили истребитель противника, но только после того, как он якобы сбил «Боинг». Это теория в дальнейшем легла в основу версии Министерства обороны России. Но большая часть этой информации вскоре оказывается фейковых и в районе пролета малайзийского лайнера не было других самолетов. Впоследствии российские власти переходит к версии о том, что MH17 сбил украинский «Бук». Но из прослушанных разговоров с главным фигурнатом Дубинским об этом нигде не упоминается. Российская установка "Бук" останется в этом районе в течение нескольких часов после катастрофы и вернется в Россию только под покровом ночи. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие. Записи также дают показательную картину того, как боевики обращались друг к другу и как запугивание и воровство были частью тогдашней повседневной практики. Напомним, что Украина и Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека жалобы против РФ №№8019 / 16 43800/14 и 28525/20, поступивших в соответствии 1 марта 2014, 13 июня 2014 и 10 июля 2020 года и касаются событий на востоке Украины, включая аварией рейса MH17.