Доллар вторую неделю подряд не имеет четкого тренда, курс постоянно колеблется вверх-вниз, но далеко не уходит от 28 гривен за доллар. Чего ожидать от курса на следующей неделе, с учетом возможности введения всеукраинского локдауну, потому эпидемиологическая ситуация в стране все хуже, читайте дальше. Эксперты — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Всю неделю на наличном рынке наблюдался боковой тренд, то есть движение курса доллара в очень узком ценовом диапазоне, когда он колеблется то в нижнем, то верхнем направлении. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) расширился с 19-20 копеек до 22-23 копеек. Что говорило об отсутствии у банкиров четкого понимания, куда пойдет курс. Поэтому они пытались купить валюту дешевле, а продать дороже, минимизируя свои риски. До пятницы курс вышел на месячный максимум. В итоге за неделю доллар подешевел на 4 копейки как в продаже, так и в покупке. Но при этом в продаже опустился ниже 28 грн / доллар, к 27,99. Нацбанк также то укреплял, то ослаблял курс. В итоге за неделю, со 2 по 9 апреля, гривна ослабла на 15 копеек, до 27,98 грн / доллар. Такой же курс остается и на выходные. На понедельник, 12 апреля, регулятор укрепил гривну, установив курс 27,91 грн / доллар.

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ОБЗОР КУРСА 5-9.4.2021 Infogram

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко уверен: главным фактором, влияющим на то, что гривна пока стабильна, остается обострения эпидемиологической ситуации. «Причина того, что гривна в условиях малоактивных экономики Украины пока держится — слабый спрос на валюту на межбанковском рынке, — анализирует Александр Охрименко. — На наличном рынке также предложение выше спроса, украинцы, как и в марте, сдают в апреле валюту, а не покупают. В основном сдают те, у кого в семье есть трудовые мигранты, которые присылают регулярные валютные переводы. Это не позволяет расти курса продажи, но снижает и курс покупки наличного доллара ». Андрей Шевчишин говорит, что спрос на валюту постепенно повышается, потому что покупатели, на фоне растущих рисков наращивают свою активность. Продажи валюты со стороны экспортеров недостаточно для удержания баланса, поэтому к продаже валюты подключились госбанки. Гривна, по его словам, пока остается относительно стабильной на фоне заявлений власти Украины о том, что карантин из-за коронавирус в 2021 году не отразятся так негативно на экономике, как в прошлом году. «Предпочтение покупателей обеспечивают нерезиденты, на фоне нарастания риска эскалации военных действий выходят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ более чем на 2500000000 гривен (около 2%). Более того, нерезиденты в любой момент могут еще больше нарастить покупку валюты, что делает гривну заложником ситуации », — констатирует Андрей Шевчишин. Олег Пендзин добавил, что в условиях формирования рисков девальвации гривны итоги еженедельного аукциона Минфина по продаже гривневых ОВГЗ оказались крайне низкими — всего 1080000000 грн. Это в 5 раз ниже, чем неделю назад, чего мало для погашения предыдущих займов и процентов по ним.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов разделились. «Коридор 27,8-28 грн / доллар будет на следующей неделе однозначно, но при этом возможны ежедневные колебания курса», — прогнозирует Александр Охрименко. Олег Пендзин говорит, что до конца недели нас ждет ослабление курса гривны выше 28 грн / доллар. Одна из причин — провальный аукцион Минфина, на котором ему не удалось перевести кредит для погашения предыдущих выпусков ОВГЗ. «14 апреле Минфину должен погасить гривневых ОВГЗ на 11700000000 грн плюс выплаты по процентам под 10%, а 15 апреля — погашение долларовых ОВГЗ с доходностью 3,9%. Поэтому спрос на валюту на межбанке возрастет, чем воспользуются ее продавцы — экспортеры. Курс пойдет вверх как на безналичном, так и на наличном рынке », — разъяснил Олег Пендзин. Наиболее пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина. Эксперт напомнил о заявлении НБУ о том, что «регулятор не будет сдерживать курс», это фактически подтвердило возможность больших курсовых колебаний. «Ожидаю, что гривна в ближайшее время сохранит движение вблизи 28 гривен за доллар, а игроки будут следить за действиями нерезидентов и новостями. Если нерезиденты начнут движение (продажа ОВГЗ и покупку валюты), гривна может провалить на межбанке отметку 28 и двинуться выше. Это сразу повлечет за собой рост курса наличного доллара », — говорит Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты подтвердили свои предыдущие советы. Александр Охрименко, по-прежнему верит в то, что курс гривны к середине года останется стабильным, около 28 грн / доллар, и советует зарабатывать на коротких, на 3-4 месяца, депозитам в гривне. «Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам более 8% годовых. То есть за квартал можно заработать 2% от вложенной суммы », — конкретизировал Александр Охрименко. Андрей Шевчишин говорит: тем, кто инвестирует в наличную валюту «в длинную» — год и более, следует продолжать покупку долларов, ведь девальвация может начаться в любой момент. С ним согласен и Олег Пендзин, он также советует вкладывать сбережения больше в валюту, чем в гривну.