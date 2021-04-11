Российская Федерация накануне отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором отметили, что поддерживают Украину и «сожалеют о такой позиции РФ». Текст заявления разместили на сайте постоянного представительства Германии в организации. «Мы также сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и пропустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели воспользоваться возможностью сегодняшней встречи, чтобы задать свои вопросы российской стороне », — говорится в документе. Берлин и Париж указали на то, что масштабное перемещение российских войск у границы с Украиной вызывает беспокойство как в этих двух стран, так и, собственно, самой Украине. Было отмечено, что Россия «могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения». И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и РФ. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время. «Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещения российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украины вопрос не удовлетворила потребность в информации. Россия не ответила », — отмечается в заявлении. На этом фоне Германия и Франция заявили в очередной раз о своей непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. «Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политико-военные обязательства в рамках ОБСЕ », — говорится в заявлении. Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. «Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не дрогнут», — отмечается в заявлении. Напомним, Украина задействовала пункт 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседания по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время. Вчера Госсекретарь США и министры иностранных дел Франции и Германии подчеркнули необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.