Китайские ученые рассматривают возможность совмещения нескольких вакцин он Covid-19 из тех, что изготавливаются в стране, потому что их эффективность оказалась меньше ожидаемой. Как сообщает AP, такое заявление сделал глава китайских Центров по контролю над заболеваниями Гао Фу на пресс конференции в субботу. «Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать различные вакцины по различным техническим линий в процессе иммунизации», — заявил Гао Фу. В то же время, чиновник китайских ЦКЗ сообщил, что в Китае разрабатывают мРНК-вакцины (подобные вакцине Pfizer), и они уже вошли в стадию клинических испытаний. Китайские вакцины, произведенные двумя государственными производителями лекарств, Sinovac и Sinopharm, были экспортированы в 22 страны, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию, Турцию и Украину. В Бразилии ученые обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%. Это близко к порогу 50%, при котором эксперты считают вакцину полезной. Напомним, первая партия китайской вакцины от Covid-19 производства компании Sinovac, насчитывающий 200 000 доз, прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что его начнут отправлять в регионы 12 апреля. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина Sinovac такая же эффективная, как индийская Covishield, которая перестала поступать в Украину.

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