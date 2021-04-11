В воскресенье, 11 апреля, Менан Менанов установил национальный рекорд Украины — создал панно ручной работы «Вышитая Украина». Зареетрувалы рекорд в номинации «Наибольшее количество элементов мозаики из различных пород натурального дерева». Менан Менанов — мастер с 15-летним стажем, переселенец, проживающий в Киеве после оккупации Крыма в 2014 году. Крымский татарин создал уникальное панно из различных пород древесины, совместив их в украинский орнамент. Свое панно ручной работы Менан Менанов назвал «Вышитая Украина».

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По предварительным данным, панно состоит из 350 000 элементов размером 2х2 миллиметра каждый. Никаких красителей, только натуральная древесина 12 пород: мореный дуб, акация, орех, шелковица, падук, черешня, можжевельник, ольха, граб, груша и др. «Эти разные цвета древесины мастер соединил в удивительные узоры украинских вышивок. Панно размером 126х 126 см инкрустированное натуральным камнем — брендом », — сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. Напомним, в Виннице установили национальный рекорд по песочной анимации. За почти 16 минут воспитанники винницкого Центра песочного искусства MS Art воссоздали сюжеты с 20 сказок. Массовое исполнение сказочных сюжетов путем песочной анимации зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Харьковчанин Владимир Гуськов двадцать два года создавал макет храма. Его работа попала в Национальный реестр рекордов как достижение Украины.