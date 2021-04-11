Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. «Конечно, никто не намерен двигаться к войне и вообще никто не воспринимает возможность такой войны», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин »телеканала« Россия 1 »(ВГТРК), пишет« Interfax-Украина ». В то же время прессекретар отметил, что «также никто не воспринимает возможность гражданской войны в Украине». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, живущих на юго-востоке страны ", — сказал представитель Кремля. Характеризуя обстановку в Донбассе, он отметил, что «происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны Вооруженных сил Украины». «То есть, случаются провокации, возникает какой-то огонь в ответ на эти провокации. Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высока, то подобные провокации, они могут сразу зажечь огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашем беспокойстве », — отметил прессекретар президента РФ. Ранее сообщалось, что Варшава осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины. 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ-за обострения на Донбассе. Стороны согласились подтвердить приверженность режима тишины, но «документально совместного заявления подписать не удалось». Как известно, в последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

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