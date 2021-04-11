Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский считает, что проведенная в этой стране вакцинация эффективна на 99%. Как сообщил чиновник на своей странице в Twitter, среди вакцинированных людей, которые впоследствии заболели, большинство получили положительный тест в пределах 14 дней после первой дозы.

По его словам, в группе с более 5500000 вакцинированных поляков со лишь 51 тыс. Заражались коронавируса, то есть 0,9%. Он уточнил, что более половины людей заразилась в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.

«Это простыми словами означает, что уровень защиты превышает 99%», — сообщил Недзельский.

Следует заметить, что в соседней стране вакцинируют от коронавируса препаратами Moderna, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech. Ранее власти Польши заявили, что те, кто откажется от прививки вакциной AstraZeneca, временно будут исключены из системы вакцинации. Также польское правительство решило не покупать китайскую вакцину от коронавируса за жестких условий производителей. К слову, Китай поставил под сомнение эффективность некоторых своих вакцин накануне пощатку прививок вакциной Sinovac в Украине.