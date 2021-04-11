В субботу, 10 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции 9 раз, один военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника — средней степени тяжести. В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь. При этом с начала суток 11 апреля (в по состоянию на 7:00 утра) обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было. Напомним, на Донбассе, в субботу, 10 апреля, боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать бойцов Операции объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения получил украинский военнослужащий. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.