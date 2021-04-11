Главной целью Кремля в новой военной авантюре против Украины будет расположена в пределах Херсонской области, на территории континентальной Украины, основная часть Северо-Крымского канала. Об этом командующий сухопутных войск США в Европе в 2014-2017 годах генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в программе «Студия Запад» с Антоном Борковским. «По моему убеждению, приоритетным направлением для России действия с отрезанием Украины от доступа к Черному морю. Фактически, Кремль заинтересован в том, чтобы установить глобальный контроль за Черноморским побережьем от Одессы до востока Украины. Это касается аналогичных действий в Приазовье с целью контроля над Мариуполем и Бердянском. Итак, все то движение российских вооруженных сил, по которому мы сейчас следим, скорее всего, просто отвлекающий маневр. Чтобы на самом деле в конечном итоге нанести удар и попытаться захватить водопроводный канал, соединяющий Днепр и Крым », — пояснил генерал.

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А дальше РФ, как он считает, «использовать свой успех на этом участке как плацдарм для дальнейшего захвата черноморского и азовского побережья».При этом, как отметил Ходжес, Россию не интересует водоснабжения жителей Крыма. Ей нужен только повод ля новой агрессии против Украины, добавил бывший командующий сухопутного контингента США в Европе. «Проблема с поставками воды в Крым можно было бы решить немедленно. Если бы Россия забралась из Крыма добровольно. Или же, если бы они построили свой водопровод. Вот они строят трубопровод «Северный поток-2» из России в Германию вместо того, чтобы взять и построить вместо него водопровод, который обеспечил бы оккупирован полуостров водой. Но я не думаю, что они сильно переживают из-за воду », — подытожил генерал-лейтенант Бен Ходжес. Напомним, в Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания. Также первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук ранее утверждал, что воду в аннексирован Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы». Однако, в марте 2021 Кравчук заявил, что за ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.