Александр Гвоздик изъявил желание вернуться в ринг. Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе бросил вызов Джо-Смиту-младшему. Американец сейчас владеет титулами по версиям WBC International и WBO. Последний пояс он получил вчера в поединке с россиянином Максимом Власовым. Победа ему досталась решением судей. «Поздравляю Джо Смита. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим », — написал Гвоздик в« Твиттере ».

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Джошуа имеет отстоять чемпионский пояс в поединке с Усиком

Напомним, украинец ушел из бокса прошлого года. После поражения в титульном поединке от Артура Бетербиева, Александр решил заниматься бизнесом. Но, очевидно, 33-летнего боксера ринг пока не отпускает.