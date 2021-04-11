Самолет польских авиалиний LOT, который совершал перелет по маршруту Киев-Варшава, в субботу вечером был проверен в варшавском аэропорту имени Шопена на предмет наличия взрывчатки после получения соответствующего уведомления. Как сообщил примерно в полночь на воскресенье представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудлзький, сообщение о взрывчатке оказалось ложным, — сообщает Укринформ со ссылкой на TVP.Info. «Проверка самолета службами завершена, самолет безопасно», — сообщил Рудзький, отметив, что сообщение о взрывчатке на борту было фальшивым. Напомним, похожий инцидент в этом аэропорту произошел 5 апреля. Тогда сообщалось о якобы взрывчатку на борту самолета турецких авиалиний Turkish Airlines, совершавший перелет по маршруту Стамбул-Варшава. После эвакуации пассажиров и многочасовой проверки самолета соответствующими службами взрывчатку также не было обнаружено. Как сообщалось, 31 марта взрывчатку искали в здании Винницкого горсовета. Выяснилось, что на первом этаже мэрии нашли неизвестный пакет. Как оказалось впоследствии, это была учебная операция СБУ — проверяли бдительность и реакцию на сообщения.