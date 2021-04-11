Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран по взиманию Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook. По словам Николенко, Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. «Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации безопасности», — написал он. За последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с 16 коллегами из других стран, в частности из Великобритании, США, Германии, Франции, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Чехии, Польши, Словакии и других стран . Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральной секретаршей ОБСЕ. «О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии», — сказал Николенко. Кроме того, в своей поддержке во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили генеральный секретарь НАТО и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также 2 апреля состоялись первые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Стороны особое внимание уделили войне на Донбассе и агрессивным действиям России. Напомним, Великобритания и США считают, что Россия должна немедленно «ослабить напряжение» и жить в соответствии с ее международными обязательствами. Варшава осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины. Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии в Европейском парламенте, заявил о необходимости усилить европейские и американские санкции по отношению к России. Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.

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