Конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Такое заявление в эфире «Радио Свобода» сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Украина не может повторять Грозный и убивать собственных граждан:

«Мы – не Россия. Не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы – это когда нам навяжут».

При этом, если Россия перейдет к открытым боевым действиям, по его мнению, Украина должна отвечать.

Арестович подчеркнул, что сценарий, по которому сейчас идет Украина, согласовали с ее партнерами — это – политико-дипломатический путь при всей его сложности и «даже частично, как кажется, призрачности».

«Если мы сейчас пойдем в наступление, то сразу сталкиваемся с российскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным», – подытожил Арестович.

Как сообщалось ранее, представители США заявили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран по взиманию Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.