Боевики 11 апреля 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Невельское. Оккупанты открыли огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Напряженной остается ситуация и в районе Водяного. Там боевики открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе поселка Зайцево и Шумы боевики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 12 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, представители США заявили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран по взиманию Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.