Пророссийские боевики, 12 апреля, дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево на оккупированном Донбассе.

Подробности обнародовала оперативно-тактическая группировка «Север» на своей странице в Facebook.

Так, боевики произвели дистанционное минирование запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2. Отмечается, что минирование боевики пытались выдать за действия украинских военных.

«Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным контролем уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию. Эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ», — рассказали в «Севере».

Украинская сторона сообщила об инциденте представителей миссии ОБСЕ.

Как мы уже рассказывали ранее, журналистам британского телеканала Sky News удалось заснять Воронежской области крупный военный лагерь военнослужащих РФ возле украинской границы.

А также, Украина готова к российскому вторжению. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, а также он не исключает, что такое может произойти.